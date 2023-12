Merck onderuit na falen mogelijke behandeling voor MS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Merck daalde woensdag fors in Frankfurt, nadat het experimentele medicijn evrobrutinib in een late klinische onderzoeksfase geen soelaas bood voor patiënten met terugkerende vormen van multiple sclerose. het aandeel verloor 13 procent en bracht daarmee het verlies voor dit jaar op 23 procent, terwijl de koerswinsten verdampten die de afgelopen weken werden geboekt, nadat het bedrijf in oktober aankondigde volgend jaar weer terug te zullen keren naar omzetgroei. Dinsdagavond meldde het Duitse farmacie- en chemiebedrijf dat het middel tegen multiple sclerose niet effectief genoeg bleek in het verminderden van het percentage terugvallen vergeleken met Aubagio, een pil van Sanofi tegen dezelfde ziekte. De primaire doelstelling van het onderzoek werd daardoor niet bereikt. Analisten van Citi verwachten dat Merck het onderoek naar evrobrutinib zal staken. Zij verwachtten dat het medicijn, indien succesvol, in 2035 een omzet van 2,1 miljard euro had kunnen genereren. De mislukking kan ook slecht nieuws zijn voor een nieuwe categorie van medicijnen tegen MS die de proteïne brutontyrosinekinase onderdrukken. Volgens Jefferies ontwikkelen Sanofi, Roche en Novartis vergelijkbare moleculen als behandeling tegen MS. Bron: ABM Financial News

