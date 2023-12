Degroof: Wereldhave terug op groeipad Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave is terug op het groeipad na vijf jaren waarin het vastgoedbedrijf zijn portefeuille op orde bracht. Dit stelde analist Amal Aboulkhouatem van Degroof Petercam woensdag in een rapport. Dinsdag werd bekend dat Wereldhave het winkelcentrum Polderplein in Hoofddorp koopt van DELA Vastgoed. De aankoop werd voor 70 procent betaald met eigen aandelen, waardoor de zogeheten loan to value met ongeveer 30 basispunten verbetert. De transactie werd deels betaald in 3,6 miljoen nieuwe aandelen Wereldhave. "De overname werd vlot doorgevoerd, terwijl de balans werd gespaard", oordeelde Aboulkhouatem. Het aanvangsrendement van 7,6 procent noemde de analist "aantrekkelijk" en weerspiegelt de aanhoudende veranderingen in de waardering van vastgoed. Op basis van de overname, verwacht Degroof zijn ramingen en koersdoel aan te moeten passen. Vooralsnog werd het Houden advies op Wereldhave met een koersdoel van 18,00 euro gehandhaafd. Het aandeel daalde woensdagochtend met 4,4 procent tot 14,70 euro. Bron: ABM Financial News

