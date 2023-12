Vivoryon verwacht nog altijd studieresultaten in eerste maanden 2024 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon blijft hard werken aan zijn onderzoeken en verwacht nog altijd uitkomsten van zijn studie met varoglutamstat naar alzheimer in de eerste maanden van volgend jaar, terwijl de onderneming bij gebrek aan omzet verlieslatend blijft. Dit bleek woensdag uit een kwartaalupdate van het biotechbedrijf met een notering aan het Amsterdamse Damrak. In het derde kwartaal boekte Vivoryon volgens CEO Frank Weber "significante vooruitgang" met de klinische ontwikkelingen met varoglutamstat, de belangrijkste asset van het bedrijf in de strijd tegen alzheimer. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 zal Vivoryon resultaten van de Fase 2b Vivad studie presenteren, gevolgd door "eventuele gesprekken met de FDA daarna". Vivoryon boekt vooralsnog geen omzet. De R&D kosten daalden in de afgelopen negen maanden, maar de algemene kosten stegen. Netto leed Vivoryon een verlies van 17,1 miljoen euro, 1,8 miljoen euro minder verlies dan in de eerste negen maanden van 2022. Vivoryon had eind september nog 17,0 miljoen euro in kas. Dat was eind december nog 26,6 miljoen euro. Maar dankzij een eind september afgesloten deposito heeft het biotechbedrijf de beschikking over een extra 16,0 miljoen euro. Daarmee denkt Vivoryon over voldoende middelen te beschikken om in het tweede halfjaar van 2024 te komen. Dat is exclusief eventuele mijlpaalbetalingen, inkomsten uit licenties en de uitoefening van een optie toegekend bij de private plaatsing in september 2022. Bron: ABM Financial News

