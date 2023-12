ASMI vergroot onderzoekscentrum Arizona Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International gaat de komende vijf jaar 300 miljoen euro investeren in zijn centrum voor onderzoek en ontwikkeling in Arizona. Dat maakte de toeleverancier voor de halfgeleiderindustrie dinsdag bekend. ASMI bouwt een hypermoderne site op een terrein van 8,5 hectare in Scottsdale in de zuidwestelijke Amerikaanse staat. De 300 miljoen euro gaat deels naar infrastructuur en laboratoriumapparatuur en deels naar operationele kosten zoals extra banen voor onderzoekers en ontwikkelaars. ASM vestigde in 1976 zijn Noord-Amerikaanse hoofdkwartier in Phoenix in Arizona. Er werd technologie ontwikkeld die doorbraken in de mondiale halfgeleiderindustrie mogelijk maakte, stelde CEO Benjamin Loh van ASMI. De verdubbeling in oppervlak van ASMI's Noord-Amerikaanse hoofdkwartier zal deze activiteiten fors uitbreiden. De investering moet voorzien in de toenemende vraag naar onderzoek en ontwikkeling in de halfgeleiderindustrie. Bron: ABM Financial News

