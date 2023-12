Wall Street sluit verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten en bleven dicht bij huis, terwijl de rente op staatsleningen verder daalde.

De S&P500-index daalde 0,1 procent tot 4.567,18 punten. De Dow Jones-index daalde 0,2 procent tot 36.124,56 punten en technologie-index Nasdaq steeg 0,3 procent tot 14.229,91 punten.

Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen daalde dinsdag van 4,259 procent naar 4,171 procent. Lagere obligatierendementen betekenen doorgaans hogere aandelenkoersen.

Technologiebedrijven en makers van luxe consumptiegoederen wonnen terrein, maar konden de verliezen bij nuts-, energie- en grondstoffenbedrijven niet goedmaken. Maandag daalde Wall Street nog, maar daarna volgden sterke bedrijfsresultaten van onder andere CVS, J.M. Smucker, Land's End, Ferguson en Builders FirstSource.

De Chinese economie dempte de vreugde bij beleggers dinsdag. De CSI 300 index verloor 1,9 procent en zakte tot het laagste niveau in bijna vijf jaar. Na het sluiten van de Chinese beurs deed Moody's er nog een schepje bovenop door de kredietwaardigheid van China op de nominatie te zetten voor een afwaardering.

Inkoopmanagersindices uit de VS verbeterden intussen in oktober. De stijging van de index van ISM was groter dan die bij S&P.

Verder bleek het aantal vacatures in de VS in oktober te zijn gedaald. Dit wijst op een afkoelende Amerikaanse arbeidsmarkt, hoewel er nog altijd meer banen zijn dan werkzoekenden.

De vacaturecijfers worden woensdag gevolgd door het banenrapport van ADP en het officiële banenrapport voor november vrijdagmiddag. Na een groei van 150.000 banen in oktober, rekent de markt voor november op 190.000 banen.

Olie werd wat goedkoper. De januari-future voor een vat WTI-olie sloot 1,0 procent in het rood op 72,32 dollar. In de markt zijn er twijfels of de vrijwillige productieverlagingen door OPEC+ wel worden gehaald.

De euro/dollar noteerde lager op 1,0794. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er nog 1,0836 op de borden.

Bedrijfsnieuws

AT&T sloot 3,3 procent hoger, nadat het zei veel succes te hebben gehad met het werven van mobiele abonnees met aanbiedingen. Het telecombedrijf sloot een overeenkomt met het Zweedse Ericsson voor het vernieuwen van zijn netwerken ter waarde van 14 miljard dollar, ten koste van het Finse Nokia. De deal geeft het mobiel telefoniebedrijf echter geen 'geheim recept' om kosten te verlagen, zei CEO John Stankey tegen beleggers op bijeenkomst georganiseerd door UBS. Ook kan Nokia blijven meedingen in de ontwikkeling van 6G-netwerken.

CVS Health, de grootste drogisterijketen van de VS, zal afstappen van de complexe formules die worden gebruikt om de prijzen te bepalen van de voorgeschreven medicijnen die het verkoopt. Het bedrijf zal overgaan naar een eenvoudiger model. Het aandeel steeg 3,7 procent.

Tesla sloot ruim 1 procent hoger, na een reeks verliesdagen. Mogelijk is dat te danken aan cijfers uit China en aan de lancering van de Cybertruck.

Sphere Entertaiment verloor 15,5 procent, met grote omzetten, op het bericht dat het bedrijf 225 miljoen dollar wil ophalen met converteerbare obligaties.

ArcBest daalde 9 procent, na zwakke derdekwartaalcijfers. Ook schoenen- en modeverkoper Designer Brands voldeed niet aan de verwachtingen voor het kwartaal. Dit aandeel verloor zelfs 33,3 procent.

Aandelen Gitlab stegen met 11 procent, nadat de kwartaalomzet van de aanbieder van bedrijfssoftware de verwachtingen van analisten overtrof.

Videogamemaker Take-Two Interactive Software bracht vervroegd een trailer van 'Grand Theft Auto VI uit, nadat deze onbedoeld uitlekte op social media. De aandelen daalden nauwelijks.