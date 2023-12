Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald in aanloop naar wekelijkse voorraadcijfers uit de Verenigde Staten. De januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,0 procent lager op 72,32 dollar op de New York Mercantile Exchange. De afgelopen dagen daalde de olieprijs, door twijfel of OPEC-plus m begin volgend jaar een nieuwe productieverlaging zal kunnen leveren. Het oliekartel wil mogelijk zijn productiebeperkingen verlengen en zelfs versterken, mogelijk tot na het eerste kwartaal van volgend jaar. De wekelijkse olievoorraden zullen woensdag voor het eerst in zeven weken een daling laten zien, verwachten analisten en handelaren, omdat Amerikaanse raffinaderijen hun capaciteit opschroefden in de afgelopen week. Gerekend wordt gemiddeld op een daling met 1 miljoen vaten. De voorraden zouden daarmee nog altijd 8,4 procent hoger zijn dan een jaar geleden. Bron: ABM Financial News

