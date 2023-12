Wereldhave koopt winkelcentrum in Hoofddorp Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave koopt het winkelcentrum Polderplein in Hoofddorp van DELA Vastgoed en geeft daarmee het startschot voor de groeifase van de strategie. Dat maakte het vastgoedbedrijf dinsdagavond bekend. De overnamesom bedraagt 74 miljoen euro en 82 miljoen miljoen euro inclusief transactiekosten. Het aanvangsrendement bedraagt 7,6 procent. De aankoop wordt voor 70 procent betaald met eigen aandelen, waardoor de zogeheten loan to value met ongeveer 30 basispunten verbetert. De transactie wordt deels betaald in 3,6 miljoen nieuwe aandelen Wereldhave en verder in contanten. Polderplein bestaat sinds 1992 en is geheel verhuurd en telt 55 huurders, waaronder Action, Hema, Kruidvat, Normal, Only, Rituals en Ziengs. Winkelcentrum Polderplein heeft een verhuurbaar oppervlak van circa 17.000 vierkante meter, exclusief parkeerplaatsen, en sluit aan op het winkelcentrum Vier Meren van Wereldhave. De combinatie biedt 49.100 vierkante meter verhuurbaar oppervlak en 105 winkels. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.