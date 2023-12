Halfgeleiders en banken in trek op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger geëindigd, nadat gedurende de middag de weg omhoog duidelijk werd ingezet. De AEX won uiteindelijk 0,5 procent op 774,07 punten, na maandag nog met 0,1 procent te zijn gedaald.

Aanvankelijk was het een rustige sessie, met weinig inspiratie uit Azië, waar de meeste beurzen dinsdag rood kleurden. In Japan werd bekend dat de groei in de dienstensector in november nog verder is afgenomen en de inkoopmanagersindex daalde naar het laagste peil in meer dan een jaar tijd. In China wees de inkoopmanagersindex juist op een licht aantrekkende groei in de dienstensector.

Wel verlaagde Moody's de vooruitzichten voor de Chinese kredietstatus van stabiel naar negatief, bij handhaving van de A1-rating, vanwege zorgen over de vertragende economische groei, de oplopende schulden van lokale overheden en de geplaagde vastgoedsector.

"Peking neemt druppelsgewijs ondersteunde maatregelen voor potentiële huizenkopers en vastgoedontwikkelaars, maar voorlopig weerspiegelt zich dat nog niet in de economische data", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"De komende maanden verwachten we dan ook méér [maatregelen] zonder dat we uitgaan van grootscheepse financiële pakketten, gegeven de schuldenproblematiek", aldus de marktkenner.

In de eurozone verbeterde de inkoopmanagersindex voor de dienstensector van 47,8 naar 48,7. Cyrus de la Rubia, econoom van de Hamburg Commercial Bank, was echter terughoudend, gezien de bescheiden stijging. Op basis van de cijfers voorziet de econoom een economische krimp in het vierde kwartaal. En daarmee dreigt een recessie, waarschuwde hij.

De Amerikaanse inkoopmanagersindexen van S&P Global en ISM lieten in november een groeiversnelling zien voor de dienstensector.

Volgende richtpunt voor de markten zijn de Amerikaanse banenrapporten en dan specifiek de overheidsdata die vrijdagmiddag bekend worden gemaakt.

"Het einde van de stakingen in de auto- en filmsector zal het totale cijfer voor het aantal nieuwe banen kunstmatig oppompen. Onderliggend gaan we echter uit van een verdere ontspanning van de arbeidsmarkt. Gerekend wordt op een toename van 170.000 banen in november en een gelijkblijvende werkloosheid van 3,9 procent. Vanuit een inflatiebril is met name de loongroei relevant. Ook hier verwachten we dat de matiging van het momentum bevestiging zal krijgen met een 0,3 procent loongroei op maandbasis", aldus Aben van Van Lanschot Kempen.

De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,0788. WTI-olie werd een half procent duurder ten opzichte van maandag.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging ABN AMRO aan kop met een winst van ruim 2,5 procent. ING won bijna een procent. Indexzwaargewicht ASML zat daar kort achter met een plus van 2 procent. Besi en ASMI sloten ook in het groen. Prosus belandde onderaan in de AEX met een verlies van bijna ruim anderhalf procent. Hekkensluiter Philips daalde net iets harder.

ASR verloor minder dan een procent. De verzekeraar bleek dinsdag wel een van de favorieten van Bank of America.

In de AMX deed WDP goede zaken met een winst van bijna 2 procent. Koploper Aperam steeg precies 2 procent. Alfen was de sterkste daler, met een verlies van meer dan 4,5 procent. OCI leverde bijna 4 procent in.

Galapagos steeg bijna anderhalf procent, ondanks dat JPMorgan het koersdoel voor het biotechbedrijf verlaagde van 42,00 naar 34,00 euro. Wel handhaafde de Amerikaanse bank het advies op Neutraal.

In de AScX deed vastgoed over het algemeen ook goede zaken. Vastned won meer dan anderhalf procent en NSI ging aan kop met een winst van bijna 3 procent. Wereldhave was evenwel een sterke daler, met een verlies van dik 2 procent. CM.com verloor ook meer dan 2 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen overwegend lager, waarbij alleen de Nasdaq in het groen wist te blijven.