Wall Street neemt adempauze

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,5 procent op 4.569,78 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 36.204,44 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 14.185,49 punten.

"Na het positieve slot van vrijdag zijn de Amerikaanse markten de week met een achterstand begonnen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Volgens Philippe Gijsels, analist bij BNP Paribas Fortis, was er sprake van de beste novembermaand voor Amerikaanse aandelen in meer dan een eeuw, met een maandwinst voor de S&P 500 van ongeveer 9 procent. De S&P en Dow bereikten vrijdag nog de hoogste slotstanden van 2023.

De recente rally wordt gevoed door de verwachting dat de Federal Reserve volgend jaar de rente zal gaan verlagen. Beleggers hielden ook vorige week vast aan deze overtuiging, zelfs toen Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week benadrukte dat het "voorbarig" is om te anticiperen op versoepeling van het monetaire beleid.

De Fed maakt volgende week woensdag het laatste rentebesluit van 2023 bekend en de verwachting is vrijwel unaniem dat de rente ongewijzigd blijft op 5,25 tot 5,50 procent. Volgens de CME FedWatch Tool houdt een meerderheid van de beleggers voor eind 2024 echter rekening met een rente die is gedaald naar 3,75 tot 4,25 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente heeft afgelopen weken dan ook een scherpe daling laten zien, met een terugval van het rendement van rond de 5,00 procent naar momenteel 4,26 procent.

Het zal deze week naar verwachting relatief rustig blijven. De beursagenda staat vooral in het teken van Amerikaanse banencijfers en data over de wereldwijde dienstensector.

"Beleggers verwachten een banengroei van minder dan 200.000 nieuwe banen in november met iets hogere lonen op maandbasis. Hoe zwakker de cijfers, hoe groter de kans dat de Fed-haviken wegblijven van de markt," aldus Swissquote Bank.

Maandag stonden alleen de Amerikaanse fabrieksorders op de agenda. Die daalden in oktober met 3,6 procent op maandbasis en daarmee iets sterker dan verwacht.

De euro/dollar noteerde maandagavond op 1,0836. WTI-olie werd ruim een procent goedkoper. De OPEC+ deal van vorige week was "op zijn zachtst gezegd niet overtuigend en de olieprijzen zijn sindsdien gedaald", zei Craig Erlam, senior marktanalist bij OANDA.

Bedrijfsnieuws

Spotify Technology bereidt zich voor om 17 procent van zijn personeelsbestand te ontslaan, in een derde reorganisatieronde dit jaar. CEO Daniel Ek sprak van een "moeilijk besluit" en voor velen vermoedelijk een "verrassend grote" ingreep. Het aandeel steeg maandag 7,5 procent.

Het aandeel Uber steeg meer dan 2 procent, nadat S&P Global bekendmaakte dat het taxibedrijf zal toetreden tot de S&P 500 index.

Coinbase Global won ruim 5 procent, nadat bitcoin maandag naar 40.606 dollar steeg. Dit jaar is de cryptomunt flink gestegen, mede geholpen door toenemende anticipatie op een goedkeuring van een bitcoin-ETF door de Amerikaanse toezichthouder en de verwachting dat de VS de rente fors zal gaan verlagen. Begin januari wordt er een definitieve beslissing genomen over een mogelijke ETF.

De aandelen van Alaska Air daalden ruim 14 procent, nadat de luchtvaartmaatschappij instemde met de overname van Hawaiian Airlines in een deal ter waarde van ongeveer 1 miljard dollar. De aandelenkoers van Hawaiian Airlines steeg liefst 192 procent.

EyePoint Pharmaceuticals steeg 178 procent nadat het farmabedrijf met positieve resultaten kwam in een studie voor een behandeling van maculadegeneratie.

Manchester United en Jim Ratcliffe zijn van plan om binnen enkele dagen een deal ter waarde van 1,25 miljard Britse pond aan te kondigen. De Britse miljardair verkrijgt zo een belang van 25 procent in de Red Devils. Dit meldde Sky News maandag op basis van uitspraken van ingewijden. Het aandeel sloot maandag in New York zo'n anderhalf procent in de plus.

Aandelen van Virgin Galactic daalden maandag bijna 18 procent nadat oprichter Richard Branson in een interview met de Financial Times aangaf dat verdere investeringen in het ruimtevaarttoerismebedrijf zijn uitgesloten.