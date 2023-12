Olieprijs blijft dalen

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag verder gedaald. Bij een settlement van 73,04 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,4 procent goedkoper.

De OPEC+ deal van vorige week was "op zijn zachtst gezegd niet overtuigend en de olieprijzen zijn sindsdien gedaald", zei Craig Erlam, senior marktanalist bij OANDA.

"Nu de markten volgend jaar een economische vertraging lijken te verwachten, gaat de aankondiging gewoon niet ver genoeg," volgens Erlam. "Het is opnieuw een grote verlaging, maar hoeveel zal er daadwerkelijk worden doorgevoerd? En bereiken we de grenzen van wat de alliantie bereid is te bereiken om de markten in evenwicht te brengen?"

Kijkend naar de verwachtingen voor 2024, vinden strategen van ING dat de spanningen in het Midden-Oosten en een mogelijk strengere handhaving van Amerikaanse sancties tegen Iran de belangrijkste risico's voor een krappere oliemarkt zijn.

"Sancties laten veel aanbodrisico's in de markt", volgens ING. Strengere maatregelen in het geval van Iran zouden leiden tot een verlies van meer dan 500.000 vaten per dag aan aanbod.

"Voorlopig zien we een oliemarkt die in evenwicht is in de eerste helft van 2024, voordat er in de tweede helft een tekort ontstaat. ING voorspelt dat Brent gemiddeld 91 dollar per vat zal kosten in de laatste zes maanden van 2024. Brent kostte maandag 78 dollar.