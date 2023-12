Biedprijs activiteiten GeoJunxion eerlijk volgens bijgewerkte fairness opinion

(ABM FN-Dow Jones) De voorgenomen verkoop van de activiteiten van GeoJunxion tegen een prijs van 1,10 euro per uitstaand beursgenoteerd aandeel is eerlijk. Dit zei de kaartenspecialist maandagavond in een persbericht waarin het verwijst naar een bijgewerkte Fairness Opinion over het bod door accountantskantoor Grant Thornton.

In deze opinie wordt geconcludeerd dat, onder voorbehoud van bepaalde kwalificaties en beperkingen, "de ontvangen biedprijs eerlijk is vanuit financieel oogpunt per 30 september 2023", luidt het oordeel van Grant Thornton.

Na de publicatie van de transactie op 27 oktober 2023 heeft de raad van commissarissen van GeoJunxion, samen met de raad van bestuur, Grant Thornton verzocht een update op te stellen van hun initiële fairness opinion die eerder is afgegeven op 4 augustus 2023, zei het bedrijf maandag.

"Een update werd passend geacht om ervoor te zorgen dat de geactualiseerde biedprijs van 1,10 euro per uitstaand aandeel, de verslechtering van het economische klimaat (na de door de ECB aangekondigde renteverhogingen), lagere bedrijfswaarderingen, en een vertraging in de activiteiten van het bedrijf, zoals aangegeven in de laatste financiële resultaten en bijgewerkte vooruitzichten, worden weerspiegeld in de bijgewerkte Fairness Opinion", aldus GeoJunxion.

GeoJunxion verkoopt al zijn activiteiten aan Road Runner, een vehikel in handen van de aandeelhouders van het bedrijf, zo werd eind oktober bekend. Op 12 december aanstaande staat de buitengewone aandeelhoudersvergadering van GeoJunxion gepland. Dan kunnen de aandeelhouders zich uitspreken over de verkoop.