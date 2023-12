AEX sluit nipt lager door koersverliezen halfgeleiders

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs deed het maandag rustig aan en is nipt lager gesloten, waarbij vooral de halfgeleiders het moeilijk hadden.

De AEX sloot de dag 0,1 procent lager af op 770,61 punten.

De relatief rustige weekstart kwam na een imposante rally in november. Die was vooral te danken aan beleggers die er steeds meer op rekenen dat de Federal Reserve volgend jaar de rente zal gaan verlagen. Beleggers hielden ook vorige week vast aan deze overtuiging, zelfs toen Fed-voorzitter Jerome Powell probeerde de verwachtingen over toekomstige renteverlagingen te temperen. Dit door te zeggen dat het "voorbarig" is om te anticiperen op een versoepeling van het beleid.

Investment Manager Simon Wiersma van ING wees maandag dan ook in een commentaar op de gewijzigde perceptie van de markt qua verwacht renteverloop. De verwachting voor de eerste renteverlaging van de Fed wordt door de markt steeds verder naar voren gehaald. Nu wordt de kans op een eerste renteverlaging in maart al op meer dan 50 procent geschat. De markt denkt dat de rente in 2024 met in totaal 1,25 procentpunt zal dalen. Dat is cruciaal voor de financiële markten, want daarmee verandert de tegenwind van de afgelopen 18 maanden naar wind in de rug. Lagere rentes betekenen hogere obligatiekoersen en hogere waarderingen van risicovolle beleggingen, aldus Wiersma.

Overigens maakt de Fed volgende week woensdag het laatste rentebesluit van 2023 bekend en de verwachting is vrijwel unaniem dat de rente gehandhaafd blijft op 5,25 tot 5,50 procent. Volgens de CME FedWatch Tool houdt een meerderheid van de beleggers voor eind 2024 echter rekening met een beleidsrente die is gedaald naar 3,75 tot 4,25 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente heeft afgelopen weken dan ook een scherpe daling laten zien, met een terugval van het rendement van rond de 5,00 procent naar 4,28 procent. In Duitsland daalde de tienjaarsrente in die periode van bijna 3 naar 2,32 procent.

Het zal deze week naar verwachting relatief rustig blijven. De beursagenda staat vooral in het teken van Amerikaanse banencijfers en data over de wereldwijde dienstensector.

Vandaag was er ook nog aandacht voor de Amerikaanse fabrieksorders die stevig waren gedaald. Zij daalden met 3,6 procent op maandbasis, na een stijging met 2,8 procent een maand eerder.

De olie-futures daalden maandag. Een vat Brent olie werd 0,2 procent goedkoper op 78,71 dollar. De onzekerheid over de haalbaarheid van de vrijwillige productieverlagingen van de OPEC+ en de zorgen over de mondiale groei van de vraag naar brandstoffen drukten de prijs.

De euro/dollar noteerde maandag 0,6 procent lager op 1,0818, tegen 1,0893 voor het weekend. De beweging is "niet geheel verrassend", zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank, die vorige week de Europese munt al 'overbought' noemde.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Adyen aan kop met een koerswinst van 3,4 procent, gevolgd door ASR, dat 2,6 procent kon bijschrijven. Vorige week sloot ASR de woekerpolisaffaire af met een schikking, en die was gunstiger dan de markt had gevreesd. Sectorgenoot NN won maandag 0,1 procent, na een kleine koersdoelverhoging van UBS.

De chippers hadden het duidelijk lastiger. Besi en ASMI waren de grootste dalers met verliezen van 3,4 en 6,4 procent. ASML verloor 1,1 procent.

IMCD verloor 1,0 procent, nadat JPMorgan het aandeel op de verkooplijst zette met een koersdoel van 120 euro.

In de AMX won Galapagos 3,0 procent en sloot Corbion 1,5 procent hoger. Signify verloor 2,8 procent. Vrijdag meldde de verlichtingsspecialist een omvangrijke reorganisatie te gaan doorvoeren. Bank of America is te spreken over de geplande herstructurering bij Signify en herhaalde het koopadvies voor het aandeel en handhaafde het koersdoel op 34,00 euro.

AMG was onder de midkappers de grootste daler met een verlies van 3,4 procent.

Acomo won bij de smallcaps 3,8 procent en Vastned 1,8 procent. PostNL daalde 2,3 procent. ING haalde het aandeel maandag van de kooplijst en halveerde bijna het koersdoel.

Ebusco sloot de gelederen met een verlies van 2,9 procent.

Het lokaal genoteerde Morefield won 5,3 procent. Onderdeel Kersten onderzoekt met een specialist in corporate finance de opties die het heeft in een consoliderende markt, na de recent aangekondigde overname van Vegro door de Zweedse Asker Healthcare Group.

Wall Street

Aan het einde van de Europese handelsdag stonden de Amerikaanse beurzen onder druk.