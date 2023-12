Media: Manchester United en Ratcliffe dicht bij deal over 25 procent-belang Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Manchester United en Jim Ratcliffe zijn van plan om binnen enkele dagen een deal ter waarde van 1,25 miljard Britse pond aan te kondigen. De Britse miljardair verkrijgt zo een belang van 25 procent in de Red Devils. Dit meldde Sky News maandag op basis van uitspraken van ingewijden. De transactie wordt vermoedelijk begin volgende week bevestigd. Ineos Sports, een onderdeel van het petrochemiebedrijf Ineos, krijgt daarbij twee bestuurszetels op Old Trafford. Ratcliffe zelf zal niet toetreden tot de raad van bestuur van Manchester United en dat geldt ook voor Dave Brailsford, die aan het hoofd staat van de sportactiviteiten van Ineos. De deal van omgerekend 33 dollar per aandeel, zal worden gestructureerd als een overnamebod op 25 procent van de genoteerde A-aandelen. De familie Glazer zal ook een kwart van hun B-aandelen, die meer stemrecht hebben, verkopen aan Ratcliffe als onderdeel van de deal. Ratcliffe wil omgerekend 245 miljoen pond pompen in de verouderde infrastructuur van de voetbalclub. Het aandeel noteerde maandag in New York ruim anderhalf procent in de plus. Bron: ABM Financial News

