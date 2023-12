Adyen versterkt samenwerking met Klarna Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft de samenwerking met het Zweedse betaalnetwerk Klarna verlengd en uitgebreid. Dat kondigde het Amsterdamse betaalbedrijf maandagmiddag aan. Door de vernieuwde samenwerking kan Klarna kaartbetalingen vereenvoudigen voor 150 miljoen consumenten en 500.000 retailers die het internationale betaalnetwerk bedient. Adyen biedt al meer dan tien jaar de betaalmethoden aan van Klarna, waaronder de optie om rentevrij achteraf te betalen. In de nieuwe fase van de samenwerking neemt Adyen voor het eerst de rol van acquiring bank op. Dit gebeurt in 2024 in Europa, Noord-Amerika en Azië. "Klarna laat duidelijk blijken de moderne customer journey goed te begrijpen", aldus Adyen in een toelichting. "Ik ben trots dat we nu onze krachten bundelen", aldus co-CEO Pieter van der Does van Adyen. Financiële details werden maandag niet gedeeld. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.