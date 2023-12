Roche neemt Carmot Therapeutics over Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Roche neemt Carmot Therapeutics over voor 3,1 miljard dollar. Dit maakte Roche maandag bekend, nadat een definitief akkoord werd bereikt. Het betaalt 2,7 miljard dollar voor Carmot. Als bepaalde mijlpalen worden gehaald, betaalt Roche nog eens 400 miljoen dollar. Het Californische Carmot is een privaat bedrijf dat zich toelegt op obesitas, zowel voor mensen die lijden aan diabetes als die geen suikerziekte hebben. Carmot heeft drie medicijnen in ontwikkeling, waarvan de belangrijkste, CT-388, in een Fase 2 studie zit. Vooralsnog wijzen de onderzoeksuitkomsten erop dat CT-388 het beter doet dan concurrerende middelen om gewicht te verliezen en dit gewichtsverlies ook vast te houden. Bron: ABM Financial News

