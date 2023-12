Wall Street lijkt voorzichtig uit de startblokken te komen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag naar verwachting lager openen, na een aantal imposante weken. Aandelen en obligaties beleefden een ware rally, waarbij er flink gespeculeerd werd op meerdere renteverlagingen van de toonaangevende centrale banken in 2024.

Futures op de S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,3 procent in het rood. De Nasdaq lijkt 0,4 procent te dalen.

Het zal een relatief rustige nieuwsweek worden die vooral in het teken zal staan van Amerikaanse banencijfers en data over de wereldwijde dienstensector.

Volgens Philippe Gijsels, analist bij BNP Paribas Fortis, was er sprake van de beste novembermaand voor Amerikaanse aandelen in meer dan een eeuw, met een maandwinst voor de S&P 500 van ongeveer 9 procent. De S&P sloot vrijdag op de hoogste stand van 2023. De Dow is nu nog maar anderhalf procent verwijderd van zijn 'all time high'.

De ontwikkelingen op de financiële markten zijn een weerspiegeling van de groeiende overtuiging onder beleggers dat de dalende inflatie zal leiden tot meerdere renteverlagingen in onder meer de VS in 2024.

Vrijdag voedde Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens een toespraak deze verwachting, door te stellen dat de maatregelen om de inflatie terug te dringen lijken te werken, terwijl de volledige impact van de renteverlagingen nog moet worden gevoeld.

De Amerikaanse tienjaarsrente heeft afgelopen weken dan ook een scherpe daling laten zien, met een terugval van het rendement van rond de 5,00 procent naar 4,25 procent.

Volgende week woensdag maakt de Fed het laatste rentebesluit van 2023 bekend en de verwachting is vrijwel unaniem dat de rente gehandhaafd blijft op 5,25 tot 5,50 procent. Volgens de CME FedWatch Tool houdt een meerderheid van de beleggers voor eind 2024 echter rekening met een rente die is gedaald naar 3,75 tot 4,25 procent.

De olie-futures daalden vanmiddag. Een vat WTI-olie olie werd 0,8 procent goedkoper op 73,49 dollar. De onzekerheid over de haalbaarheid van de vrijwillige productieverlagingen van de OPEC+ en de zorgen over de mondiale groei van de vraag naar brandstoffen drukten de prijs.

De euro/dollar noteerde maandag een kwart procent lager op 1,0863, tegen 1,0893 voor het weekend.

Bedrijfsnieuws

Spotify Technology bereidt zich voor om 17 procent van zijn personeelsbestand te ontslaan, in een derde reorganisatieronde dit jaar. CEO Daniel Ek sprak van een "moeilijk besluit" en voor velen vermoedelijk een "verrassend grote" ingreep. De aandelen stegen voorbeurs met ongeveer 1,2 procent.

Het aandeel Uber steeg voorbeurs met meer dan 4 procent, nadat S&P Global zei dat het taxibedrijf zal toetreden tot de S&P 500 index.

Coinbase Global wist voorbeurs maar liefst 8 procent terreinwinst te boeken, nadat bitcoin maandag naar 42.000 dollar steeg. Dit jaar is de munt ongeveer 145 procent gestegen, mede geholpen door toenemende anticipatie op een goedkeuring van een bitcoin-ETF door de Amerikaanse toezichthouder en de verwachting dat de VS de rente fors zal gaan verlagen. Begin januari wordt er een definitieve beslissing genomen over een mogelijke ETF.

De aandelen van Alaska Air daalden vóór de marktopening met ongeveer 10,5 procent, nadat de luchtvaartmaatschappij instemde met de overname van Hawaiian Airlines in een deal ter waarde van ongeveer 1 miljard dollar. De aandelenkoers van Hawaiian Airlines steeg bijna 200 procent vóór de bel.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,6 procent op 4.594,63 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 36.245,50 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 14.305,03 punten.