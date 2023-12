ASR geeft groene obligatie uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR Nederland

(ABM FN) ASR is van plan een groene obligatie uit te geven met een vaste couponrente. Dat maakte de verzekeraar maandag bekend. Beleggers kunnen vanaf maandag intekenen. Er werd geen doelbedrag vermeld. Het is de eerste groene lening van ASR, nadat daarvoor in 2022 een kader werd vastgesteld. De opbrengst zal de transitie naar een meer duurzame economie met minder CO2-uitstoot ondersteunen, door de investering van een gelijk bedrag in de financiering of herfinanciering van projecten voor groene gebouwen, hernieuwbare energie, energiebesparing of schoon transport. De beoordeling door een tweede partij wordt verzorgd door Sustainalytics. De groene obligaties krijgen naar verwachting een BBB+ rating van S&P. Bron: ABM Financial News

