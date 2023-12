ING haalt PostNL van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor PostNL flink verlaagd van 2,50 naar 1,45 euro en het advies neerwaarts aangepast van Kopen naar Houden. Dit bleek maandag uit een analistenrapport van de bank. ING heeft het advies onder andere verlaagd omdat de analisten denken dat de versnelling van de pakketvolumes van korte duur zal zijn, wat een risico voor de winstgevendheid gedurende 2024 betekent. Ook ziet de bank dat de inflatoire druk is toegenomen, terwijl de concurrentie op het gebied van pakketbezorging de benodigde compensatie lijkt te verhinderen. ING is dan ook van mening dat de outlook voor het boekjaar 2023 in gevaar is. Maar ook voor 2024 is de zichtbaarheid laag, waarbij ING somber is over de vooruitzichten qua marges. De bank verlaagde dan ook de taxaties aanzienlijk voor de periode 2023 tot en met 2025. Het aandeel PostNL zit momenteel ongeveer halverwege de bandbreedte van 1 tot 2 euro, wat ING beschouwt als de uitersten voor het aandeel. De huidige waardering is volgens de bank terecht. Het is lastig vooruitkijken en de risico's zijn groot. Het aandeel PostNL noteerde maandagochtend 0,3 procent lager op 1,48 euro. Bron: ABM Financial News

