Banencijfers VS in focus

(ABM FN-Dow Jones) De eerste week van december zal vooral in het teken staan van Amerikaanse banencijfers en data over de wereldwijde dienstensector.

De week begint rustig met de Duitse handelsbalans en de Amerikaanse fabrieksorders, beide over oktober. Op dinsdag gaat de aandacht uit naar de dienstensector. Niet alleen in Europa, maar ook in Japan, China en de VS krijgen beleggers inzicht in de laatste ontwikkelingen in de dienstensector.

Op dinsdag komt ook de Reserve Bank of Australia met een rentebesluit. Er wordt niet verwacht dat de centrale bank de rente zal aanpassen. Ook staan de vacatures in de VS op het menu.

Op woensdag zal de aandacht uitgaan naar het banenrapport van ADP, voorafgaand aan het officiële banenrapport op vrijdag. Afgelopen maand vielen de cijfers over oktober opnieuw tegen. "De inhaalslag van kleine bedrijven ten opzichte van de grote firma's is tot stilstand gekomen", merkte marktanalist Philip Marey van Rabobank toen op. Gunstig voor de Fed is volgens hem bovendien de dalende trend in de loonstijging.

Richting het einde van de week zijn er nog economische groeicijfers uit Japan en de eurozone. Ook Duitse inflatiecijfers kunnen op aandacht rekenen en vrijdag eindigt met het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Op bedrijfsvlak hoeft er aankomende week niet veel verwacht te worden. Voor Nederland zijn er geen agendapunten. In België maakt de markt zich op voor een beleggersdag van Elia en Bekaert.

In de VS zijn er woensdag nog wel kwartaalresultaten van Campbell Soup. Op donderdag opent Broadcom de boeken.