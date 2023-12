AEX stijgt verder in belangrijke inflatieweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gestegen. Met een slot van 771,37 punten op vrijdag won de index op weekbasis 0,8 procent.

De novembermaand leverde voor de AEX 6,5 procent koerswinst op en ook december begon goed met een koersstijging van eveneens 0,8 procent op vrijdag.

"We hebben er een spectaculaire maand november opzitten. Dat is het minste wat je kan zeggen", aldus Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis.

"Niet alleen was het de beste maand van het jaar voor de aandelenmarkten. Maar meteen ook de beste november voor Amerikaanse aandelen in meer dan een eeuw. Na de moeilijke zomer en de barslechte maand oktober zagen we dus een spectaculaire ommekeer", volgens de marktkenner.

De meeste aandacht ging afgelopen week uit naar inflatiecijfers. In de eurozone bleek de inflatie gedaald van 2,9 procent in oktober naar 2,4 procent in november. De kerninflatie koelde af tot 3,6 procent.

Volgens econoom Bert Colijn van ING daalt de inflatie in de eurozone veel sneller dan verwacht. "Wanneer zal de ECB durven toegeven dat ze de inflatie met succes heeft beteugeld?", aldus Colijn. ING verwacht een verlaging van de monetaire beleidsrente voor de zomer van volgend jaar.

In de VS stond de PCE-inflatie op het menu, de favoriete barometer van de Federal Reserve. De kerninflatie in Amerika daalde van 3,7 naar 3,5 procent.

"We hebben dus een bescheiden groei, afkoelende inflatie en een afkoelende arbeidsmarkt; precies wat de Fed wil zien. Dit zou moeten bevestigen dat verdere verkrapping van het Fed-beleid niet nodig is", stelde collega James Knightley van ING. Fed-bestuurder Christopher Waller zei afgelopen week ook dat een vertraging van de economie voldoende zal zijn om de inflatie te beteugelen.

Fed-voorzitter Jerome Powell benadrukte afgelopen week echter wel dat het te vroeg om te praten over renteverlagingen. Dat zorgde echter niet voor grote opschudding op de markten en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde zelfs tot onder de 4,26 procent na Powells woorden.

De economische vooruitzichten zien er inderdaad steeds minder gunstig uit. Zo maakte een meerderheid van de districten van de Fed in het Beige Book dat afgelopen week verscheen melding van een vlakke tot lagere bedrijvigheid.

"Wij verwachten renteverlagingen van de Fed vanaf het tweede kwartaal. Wij voorspellen momenteel een renteverlaging van 150 basispunten in 2024 en nog eens 100 basispunten begin 2025", zei Knightley van ING.

Het beeld van een haperende mondiale economie werd afgelopen week bevestigd door inkoopmanagersindexen voor de industrie in onder meer China, de eurozone en de VS.

De Chinese industrie kromp in november iets harder, terwijl de groei in de dienstensector vertraagde. In de eurozone kromp de industrie in november minder dan gevreesd. Maar herstel en daarmee een keerpunt voor de economie van de muntunie laat nog even op zich wachten, volgens hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank.

In de VS kromp de industrie in november licht, volgens de meting van S&P Global. "Amerikaanse fabrikanten rapporteerden opnieuw een moeilijke maand november. De productie steeg nauwelijks en de instroom van nieuw werk liet een hernieuwde afname zien, wat erop duidt dat er weinig of geen bijdrage zal worden geleverd aan het bbp in het vierde kwartaal door de industrie", zei econoom Chris Williamson.

De inkoopmanagersindex van ISM toonde voor november een stabiele krimp, waar gerekend was op een lichte verbetering.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0832 en daarmee op weekbasis rond een procent lager.

WTI-olie kostte richting het weekend zo'n 76 dollar, op weekbasis steeg de olieprijs daardoor zo'n anderhalf procent.

Stijgers en dalers

ASR ging afgelopen week aan kop in de AEX met een plus van bijna 13 procent. De verzekeraar onderzoekt de strategische opties voor Knab en heeft voor het bankonderdeel niet-bindende biedingen ontvangen, werd aan het begin van de week bekend. Ook trof ASR een schikking van 250 miljoen euro met claimorganisaties over een finale regeling voor klanten met beleggingsverzekeringen van ASR en Aegon. ASR neemt een voorziening van 300 miljoen euro, inclusief een extra voorziening van 50 miljoen euro voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet eerder een vergoeding kregen en die zich niet hebben aangesloten bij de claimorganisaties. ASR verhoogde daarnaast de doelstelling voor de kostensynergie uit de overname van Aegon Nederland.

Beleggers in ASR, maar ook in NN, dat nog een regeling moet treffen, reageerden zeer opgelucht. NN won op weekbasis 9 procent. Volgens ING kan de schikking die NN moet treffen, ook meevallen.

Philips verloor op weekbasis ruim 4 procent. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft dinsdagavond gewaarschuwd voor een nieuw probleem met beademingsapparaten van Philips, die oververhit lijken te kunnen raken.

DSM-Firmenich was hekkensluiter, met een verlies van bijna 6 procent.

Prosus daalde afgelopen week rond een half procent. De investeerder heeft in de eerste helft van dit jaar de vrije kasstroom zien verzesvoudigen, terwijl de balans sterk blijft. Het bedrijf boekte ook een verbetering van de winstgevendheid, waardoor Prosus zijn doel voor de winstgevendheid van de e-commerce portefeuille met zes maanden naar voren kon halen.

ASML steeg bijna een procent op weekbasis. Volgend jaar vinden er grote wijzigingen plaats in de top van ASML. Zowel CEO Peter Wennink als CTO Martin van den Brink zullen dan met pensioen gaan. De nieuwe CEO van ASML wordt Christophe Fouquet, die al 15 jaar bij ASML werkt. ING sprak van een logische opvolger. JPMorgan bestempelde ASML als de topfavoriet voor 2024.

ABN AMRO verloor anderhalf procent op weekbasis, net als Ahold Delhaize. De Nederlandse staat gaat via de instelling NLFI zijn belang in ABN AMRO verder terugbrengen van de huidige 49,5 procent tot circa 40 procent.

In de AMX verloor Corbion afgelopen week 4 procent ondanks dat het aandeel getipt werd door beursgoeroe Geert Schaaij van Beursgenoten. "Corbion was dit jaar een van de slechtst presterende aandelen op het Damrak en de resultaten zijn moeilijk voorspelbaar. Het management zal dan ook zijn best moeten doen om het vertrouwen van de beleggers terug te winnen. Wij denken echter dat het management op de capital markets day, die gepland staat op 31 januari 2024, een belangrijke stap voorwaarts zal zetten", zei Schaaij over het aandeel. Volgens de beurskenner is Corbion "een aandeel dat zich leent voor een eindejaarsrally".

Signify steeg bijna 3 procent op weekbasis. Het verlichtingsbedrijf maakte bekend zijn organisatie aan te passen en de kosten te verlagen. Degroof Petercam sprak van omvangrijke besparingen, die een indicatie zijn hoe uitdagend de markt voor de verlichtingsspecialist is.

In de Midkap was OCI de sterkste daler met een verlies van ruim 5,5 procent op weekbasis. Jefferies haalde het aandeel van de kooplijst en verlaagde het koersdoel scherp van 33,00 euro naar 20,00 euro. Inpost was afgelopen week koploper met een winst van bijna 8 procent.

In de AScX steeg Azerion 5,5 procent, waarmee het een van de sterkste stijgers was, net voor Heijmans. Het Nederlandse platform voor digital advertising en entertainment werd bij de cijfers wel iets voorzichtiger over de toekomst.

Ebusco leverde op weekbasis ruim 10 procent in.

Brunel daalde afgelopen week bijna 3 procent. De onderneming meldde dat het goede vooruitgang boekt met het lopende vijfjarenplan. Brunel houdt vandaag een beleggersdag. Het bedrijf rekent op een groei van de omzet en de brutowinst van dicht tegen de 10 procent in de komende jaren.