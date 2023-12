Wall Street negeert woorden Powell

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,6 procent op 4.594,63 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 36.245,50 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 14.305,03 punten.

Het optimistische begin van december volgt na een sterke novembermaand, geholpen door een daling van de rentes. Volgens Goldman Sachs was de daling van de Amerikaanse tienjaarsrente vanaf de top niet meer zo fors als sinds de financiële crisis in 2008.

"De obligatierentes in de VS en Europa liepen flink terug in november, geholpen door een afkoelende inflatie en een piek in de beleidsrentes", aldus analisten van Edison Investment Research. "Dit bleek een welkome ontwikkeling voor de aandelenmarkten, die in de zomer nog onder druk stonden vanwege de gestegen rentes."

"We hebben een bescheiden groei, afkoelende inflatie en een afkoelende arbeidsmarkt; precies wat de Fed wil zien. Dit zou moeten bevestigen dat verdere verkrapping van het Fed-beleid niet nodig is", stelde econoom James Knightley van ING.

De markt gaat er niet vanuit dat de Fed deze maand of in januari de rentes zal verlagen, maar de kans op een verlaging van 25 basispunten in maart wordt ingeschat op ruim 60 procent, zo blijkt uit de actuele FedWatch-tool van CME Group. Een maand geleden schatte de markt de kans op een dergelijke verlaging nog op 14 procent.

In een toespraak vrijdag op Spelman College gooide Fed-voorzitter Jerome Powell wel koud water op die verwachting. Powell zei dat de Fed weliswaar aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het terugbrengen van de inflatie naar de doelstelling van 2 procent, maar dat men nog steeds bereid is om het monetaire beleid verder aan te scherpen als dat nodig is.

Powell zei dat het "voorbarig" zou zijn om te concluderen dat de Fed een voldoende restrictieve monetaire beleidskoers heeft bereikt, of om te speculeren over wanneer de renteverlagingen kunnen beginnen.

Beleggers waren niet verrast door die woorden en leken vooral vast te houden aan de gedachte dat de Fed toch echt klaar is met het verhogen van de rente. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde dan ook tot 4,22 procent.

Eén analist zei dat beleggers gefocust zijn op de laatste golf van liquiditeit die wegvloeit uit de omgekeerde repofaciliteit van de Fed, wat de aandelen- en obligatiemarkten een verdere impuls kan geven.

Op macro-economisch vlak was er verder aandacht voor inkoopdata van S&P Global en ISM, die beide een krimp lieten zien voor de Amerikaanse industrie in de maand november.

"Amerikaanse fabrikanten rapporteerden opnieuw een moeilijke maand november. De productie steeg nauwelijks en de instroom van nieuw werk liet een hernieuwde afname zien, wat erop duidt dat er weinig of geen bijdrage zal worden geleverd aan het bbp in het vierde kwartaal door de industrie", zei econoom Chris Williamson van S&P Global.

De olieprijs daalde opnieuw met meer dan 2 procent, net als donderdag, toen OPEC+ aankondigde dat diverse leden samen bereid zijn tot een vrijwillige productieverlaging van 2,2 miljoen vaten per dag. Het leeuwendeel daarvan is een aanhoudende vrijwillige productieverlaging van Saoedi-Arabië van 1 miljoen vaten per dag. Rusland zal de productie vanaf januari met 500.000 vaten per dag verlagen.

"Wat is een vrijwillige productieverlaging? Vrijwillig betekent dat je wordt uitgenodigd om iets te doen, maar niet wordt gedwongen", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. "Dus als je er geen zin in hebt, doe je het niet", aldus de marktstrateeg.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,0882. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0909.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse notering van het aandeel Alibaba verloor meer dan een procent, nadat Morgan Stanley het advies voor het aandeel verlaagde van Overwogen naar Gelijkgewogen. Het koersdoel ging van 110 naar 90 dollar.

Dell Technologies rapporteerde donderdag nabeurs kwartaalcijfers. De winst viel mee, maar de omzet viel tegen vanwege een lager dan voorziene vraag. Het aandeel verloor 5 procent.

Elastic schoot juist 37 procent omhoog, nadat het bedrijf de boeken opende. Zowel de aangepaste winst als de omzet overtroffen de verwachtingen.

Tesla heeft de eerste Cybertrucks afgeleverd, maar de prijs van het standaardmodel blijkt hoger dan gedacht. Het aandeel daalde een half procent.

Ulta Beauty en UiPath kwamen met cijfers die beleggers konden waarderen. Beide aandelen koersten vrijdag 11 tot zelfs 27 procent hoger.

Pfizer stopt met de ontwikkeling van een medicijn dat gewichtsverlies moet bevorderen, met name door de negatieve bijverschijnselen. Het aandeel daalde vrijdag ruim 5 procent.