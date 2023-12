Olieprijs daalt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gedaald. Bij een settlement van 74,07 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,5 procent goedkoper. Op weekbasis verloor WTI ook terrein. Donderdag kondigde OPEC+ aan dat diverse leden samen bereid zijn tot een vrijwillige productieverlaging van 2,2 miljoen vaten per dag. Het leeuwendeel daarvan is een aanhoudende vrijwillige productieverlaging van Saoedi-Arabië van 1 miljoen vaten per dag. Rusland zal de productie vanaf januari met 500.000 vaten per dag verlagen. De markt reageerde toen al niet positief, met een verlies van ruim 2 procent voor WTI. "Wat is een vrijwillige productieverlaging? Vrijwillig betekent dat je wordt uitgenodigd om iets te doen, maar niet wordt gedwongen", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. "Dus als je er geen zin in hebt, doe je het niet", aldus de marktstrateeg. "Een groot aantal Afrikaanse lidstaten heeft geen zin om [in de productie] te snijden en heeft dat ook duidelijk laten weten. Het resultaat is dat deze beslissing terugkomt bij de kerngroep van lidstaten en waarschijnlijk, als puntje bij paaltje komt, bij Saoedi-Arabië", aldus Vranken. "Het gebrek aan cohesie heeft geleid tot ongeloof op de markten en daardoor is de olieprijs gedaald. De volgende OPEC+ vergadering kan maar beter een blijk van eenheid zijn", volgens de marktkenner. OPEC+ meldde donderdag in haar verklaring ook dat Brazilië zich vanaf januari bij de groep voegt. Dat zou een belangrijke ontwikkeling voor de middellange termijn kunnen zijn als de Zuid-Amerikaanse producent uiteindelijk instemt met collectief productiebeheer, volgens marktstrateeg Helima Croft van RBC Capital Markets. Brazilië heeft zich ten doel gesteld om tegen het einde van het decennium 5,4 miljoen vaten olie per dag te produceren, een stijging van ongeveer 2 miljoen vaten per dag ten opzichte van het huidige niveau, en wordt gezien als een van de belangrijkste bronnen van niet-OPEC aanbodgroei op de middellange termijn, volgens de marktkenner. Bron: ABM Financial News

