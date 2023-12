AEX is december voortvarend gestart

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag, onder aanvoering van de techaandelen, de decembermaand goed begonnen. De AEX sloot 0,8 procent hoger op 771,37 punten.

De prima maandstart komt na een al erg sterke maand november, waarin de AEX 6,5 procent aan koerswinst kon bijschrijven.

Een belangrijke factor is de dalende rente. De tienjaarsrente in de VS stond op 4,26 procent. De Duitse Bund noteerde op een stand van 2,36 procent.

De markt gaat er niet vanuit dat de Fed deze maand of in januari de rentes zal verlagen, maar de kans op een verlaging van 25 basispunten in maart wordt ingeschat op 48 procent, zo blijkt uit de FedWatch-tool van CME. Een maand geleden schatte de markt de kans op een dergelijke verlaging nog op 14 procent. Voor heel 2024 verwacht men zelfs een daling van 100 tot 125 basispunten.

Fed-voorzitter Jerome Powell waarschuwde vrijdagmiddag in Atlanta dat de markt wellicht te voorbarig is, en zei onder andere dat het nog te vroeg is om de overwinning op de inflatie uit te roepen. Dit ondanks een reeks positieve indicatoren die een verdere daling van de inflatie signaleren. Zo daalde de voor de Fed belangrijke PCE-inflatie in oktober tot 3,5 procent.

Powell gaf in zijn speech op Spelman College aan dat hij van plan is "het beleid restrictief te houden", totdat de beleidsmakers ervan overtuigd zijn dat de inflatie stevig teruggaat naar 2 procent. Ondanks zijn opmerkingen wist de rente niet te herstellen.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Europese industrie in november minder kromp dan eerder werd aangenomen. "De markt voor consumentengoederen lijkt het wat beter te doen dan andere categorieën als investeringsgoederen, een bekend verschijnsel in recessies. De huidige trend in de data duidt erop dat een herstel, en daarmee een keerpunt in de economie, nog even op zich laat wachten", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank.

Olie noteerde vrijdagmiddag licht hoger, na een toch wel rommelige bijeenkomst van de OPEC+ een dag eerder. "De productie wordt verlaagd op basis van vrijwillige bijdragen van de individuele leden. Er is geen officiële productieverlaging namens OPEC+", concludeerde analist Hans van Cleef van Publieke Zaken.

Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 hoger op 76,27 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 81,19 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde lager op 1,0832. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0909 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0886 op de borden.

Stijgers en dalers

Het was vandaag opnieuw een prima dag voor techaandelen op het Damrak.

Onder de hoofdaandelen wonnen Besi, ASML en ASMI 1,1 tot 2,3 procent. Maar ook ArcelorMittal was in trek en sloot 1,7 procent hoger.

ASR moest vandaag wat van de winsten van gisteren inleveren en daalde 0,4 procent. De rode lantaarn was voor DSM-Firmenich, dat 1,0 procent terrein verloor.

In de AMX won Signify 4,9 procent. Het verlichtingsbedrijf maakte bekend zijn organisatie aan te passen en de kosten te verlagen. Degroof Petercam sprak van omvangrijke besparingen, die een indicatie zijn hoe uitdagend de markt voor de verlichtingsspecialist is.

Ook Inpost beleefde een prima dag en kon 3,8 procent bijschrijven. Corbion daarentegen verloor 4,2 procent.

In de AScX wonnen BAM, Vastned, PostNL en NSI 2,9 tot 3,5 procent. Ebusco en Azerion beleefden een slechte maandstart en verloren 3,1 en 3,2 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa lieten de Amerikaanse beurzen kleine winsten zien.