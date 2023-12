Shell rondt verkoop Britse en Duitse retailactiviteiten af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft de verkoop van het Britse en Duitse onderdeel dat energie rechtstreeks aan huishoudens verkoopt, afgerond. Dit maakte de energiereus vrijdag bekend. De activiteiten werden verkocht aan het Britse Octopus Energy. De verkoop werd in september dit jaar aangekondigd. Het gaat om de levering van energie, gas en breedbanddiensten aan circa 2 miljoen huishoudens. Er werden toen, net als vandaag, geen financiële details gemeld. Bron: ABM Financial News

