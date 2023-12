JPMorgan blijft voorkeur geven aan Colruyt boven Ahold Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan is vrijdag wat positiever geworden over Europese supermarktketens, maar blijft de voorkeur geven aan Colruyt boven Ahold Delhaize. Dit bleek uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. JPMorgan verhoogde het koersdoel voor Ahold Delhaize van 26,09 naar 26,46 euro, terwijl het koersdoel voor Colruyt van 47,20 naar 48,90 euro ging. Voor de zes Europese supermarktaandelen die JPMorgan volgt, waaronder Ahold Delhaize, Tesco en Metro, wordt een Onderwogen advies gehanteerd, met uitzondering van Colruyt dat een Overwogen advies heeft. De taxaties van JPMorgan voor Colruyt liggen 30 procent hoger dan de analistenconsensus voor 2024. De bank verwacht veel van de komende cijferrapportage. Voor Ahold Delhaize zit de bank juist onder de consensus en JPMorgan waarschuwde dan ook voor een tegenvaller bij de cijfers. JPMorgan blijft sowieso terughoudend over de sector. "Er is structureel niets veranderd in food retail in de periode 2020 tot 2023, waarbij sommige supermarkten zelfs te veel lijken te verdienen, waaronder Ahold Delhaize." De bank verwacht een ommekeer in de gunstige winstontwikkeling, vooral vanwege desinflatie. Met name Ahold Delhaize zal hier vanwege zijn positie in de VS last van krijgen. Het aandeel Ahold Delhaize sloot donderdag op 26,56 euro, terwijl Colruyt op 39,53 euro eindigde. Bron: ABM Financial News

