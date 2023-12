Omzet Dell onder druk door zwakke pc-markt Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Dell Technologies heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar een hogere winst behaald, maar de omzet viel tegen als gevolg van aanhoudende zwakte in de zakelijke pc-markt. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse computerfabrikant. In de verslagperiode, die eindigde op 31 oktober, daalde de omzet op jaarbasis met 10 procent tot 22,3 miljard dollar, wat lager was dan de 23 miljard dollar waar Dell zelf gemiddeld op rekende. Analisten geraadpleegd door FactSet gingen ook uit van een omzet van 23 miljard dollar. Bij de Client Solutions tak, waar de pc-verkopen onder vallen, daalden de opbrengsten op jaarbasis met 11 procent tot 12,3 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 12,9 miljard dollar. Dell verwacht nog steeds dat de pc-markt in het kalenderjaar 2024 weer zal groeien, maar het bedrijf zag ook dat de verbeterende vraag in de zomer in september een plateau bereikte. De aangepaste winst per aandeel van 1,88 dollar in het derde kwartaal was beter dan de 1,45 dollar waar Dell zelf op rekende en ook boven de analistenverwachting van 1,46 dollar. Dell meldde donderdag verder dat de orderportefeuille voor AI-geoptimaliseerde servers in het afgelopen kwartaal is verdubbeld. Het bedrijf zei dat het in het afgelopen kwartaal voor meer dan 500 miljoen dollar aan AI-geoptimaliseerde servers heeft verscheept. Het aandeel Dell daalde in de nabeurshandel op Wall Street met 3 procent. Bron: ABM Financial News

