Wall Street sluit sterke novembermaand positief af

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag een sterke novembermaand overwegend hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,4 procent op 4.567,80 punten, de Dow Jones index steeg 1,5 procent op 35.950,89 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.226,22 punten.

Afnemende inflatiedruk hielp de S&P500 index aan een flinke koerswinst van bijna 10 procent in november, terwijl de rendementen op obligaties afgelopen maand met ruim 30 basispunten daalden, nu de markt erop rekent dat de Federal Reserve in het voorjaar van 2024 kan beginnen met het verlagen van de beleidsrente. Ook de Nasdaq steeg met zo'n 10 procent in november.



De kerninflatie in het PCE-rapport over de gezinsinkomens en bestedingen ondersteunde donderdag dit narratief, door conform de verwachting verder te dalen van 3,7 procent in september tot 3,5 procent in oktober. Dit cijfer is voor het beleid van de Federal Reserve een cruciale indicator. Het algemene inflatiecijfer daalde van 3,4 tot 3,0 procent.

"Belangrijk is dat de zogenaamde supercore indicator, de kerninflatie voor diensten, exclusief woonlasten, vertraagde van 0,447 procent in september tot 0,148 procent in oktober", zag econoom James Knightley van ING.

"We hebben dus een bescheiden groei, afkoelende inflatie en een afkoelende arbeidsmarkt; precies wat de Fed wil zien. Dit zou moeten bevestigen dat verdere verkrapping van het Fed-beleid niet nodig is", stelde de econoom.

Maar de economische vooruitzichten zien er steeds minder gunstig uit, volgens ING. Zo maakte een meerderheid van de districten van de Fed in het Beige Book dat woensdagavond verscheen melding van een vlakke tot lagere bedrijvigheid.

"Wij verwachten renteverlagingen van de Fed vanaf het tweede kwartaal. Wij voorspellen momenteel een renteverlaging van 150 basispunten in 2024 en nog eens 100 basispunten begin 2025", zei Knightley.

Verder bleek het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week te zijn gestegen met 7.000 tot 218.000, iets minder dan de 220.000 die was voorzien.

De bedrijvigheid in de regio Chicago is in november weer gegroeid. De inkoopmanagersindex steeg van 44,0 naar 55,8. De aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in oktober gedaald. De verkoopindex daalde 1,5 procent op maandbasis, na een stijging van 1,1 procent in september.

De euro/dollar noteerde donderdagavond net onder 1,09 en deed daarmee een stap terug, na de dalende inflatiecijfers uit zowel de eurozone als de Verenigde Staten. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er nog 1,0970 op de borden.

WTI-olie werd ruim 2 procent goedkoper. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten gaan als groep niet verplicht de productie verder verlagen, maar vrijwillige productieverlagingen leiden wel tot een vermindering van de output van 2,2 miljoen vaten per dag, "gericht op het ondersteunen van de stabiliteit en het evenwicht op de oliemarkten". Dit bevestigde OPEC+ donderdagavond in een persbericht.

"Op donderdag heeft OPEC+ de markt in verwarring achtergelaten. De productie wordt verlaagd op basis van vrijwillige bijdragen van de individuele leden. Er is geen officiële productieverlaging namens OPEC+", concludeerde analist Hans van Cleef van Publieke Zaken.

"Hoewel de olieprijzen aanvankelijk stegen door de verlenging en uitbreiding van de OPEC-productiebeperkingen tot 2024, blijven beleggers zich zorgen maken over de naleving door OPEC en de groei van de wereldwijde vraag nu we dichter bij de seizoensgebonden zwakke winterperiode komen", zei Rob Haworth van U.S. Bank Asset Management Group.

Bedrijfsnieuws

Kroger heeft zijn omzetverwachting voor het jaar omlaag geschroefd na een lichte omzetdaling in het derde kwartaal. Het aandeel steeg ruim een procent.

AbbVie wil ImmunoGen overnemen voor ongeveer 10,1 miljard dollar, een premie van 95 procent op de laatste slotkoers. Het aandeel AbbVie steeg bijna 3 procent. Immunogen koerste zelfs 83 procent hoger.

Occidental Petroleum is in gesprek over een overname van CrownRock, voor meer dan 10 miljard dollar, meldde The Wall Street Journal. Het aandeel daalde 2 procent.

Salesforce rapporteerde woensdag nabeurs fors meer winst in het derde kwartaal en was met zijn vooruitblik positiever dan de analisten. Het aandeel steeg donderdag meer dan 9 procent.

Ook Snowflake werd 7 procent meer waard na meevallende winstcijfers en een sterke omzetverwachting voor het lopende kwartaal.

Ford heeft weer een outlook voor dit jaar afgegeven, nadat de autobouwer deze eerder dit jaar had ingetrokken vanwege de recente stakingen in de auto-industrie. Het aandeel daalde ruim 3 procent.

Tesla heeft donderdag tijdens een evenement in Texas zijn eerste Cybertrucks afgeleverd. Volgens de website van Tesla is de vanafprijs van de Cybertruck 49.890 dollar. De duurste versie kost 96.390 dollar. Het aandeel daalde zo'n anderhalf procent.