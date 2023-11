Tesla levert eerste Cybertrucks Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft donderdag tijdens een evenement in Texas zijn eerste Cybertrucks afgeleverd. "Eens in de zoveel tijd komt er een product voorbij dat zeldzaam is, iets heel speciaals...We zullen ons deze speciale momenten herinneren," zei CEO Elon Musk. "We hebben hier een auto waarvan experts zeiden dat hij nooit gemaakt zou worden", aldus de topman. Volgens de website van Tesla is de vanafprijs van de Cybertruck 49.890 dollar. De duurste versie kost 96.390 dollar. Het aandeel Tesla daalde richting het slot op Wall Street zo'n anderhalf procent. Bron: ABM Financial News

