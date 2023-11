Video: 2024 jaar van de Amerikaanse smallcaps Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Komend jaar zou wel eens het jaar van de Amerikaanse smallcaps kunnen worden, nadat 2023 juist het jaar was van de large caps. Dit zei Erik Mauritz van Trade Republic voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: 2024 jaar van de Amerikaanse smallcaps Dankzij de Magnificent Seven heeft de S&P 500 het dit jaar erg goed gedaan. Maar indexen die de smallcaps volgen, zoals de Russell 2000 en de S&P600, hebben "nauwelijks iets gedaan", aldus Mauritz. Maar volgens de beursexpert kan daar volgend jaar wel eens verandering in komen. Deze aandelen zijn absoluut gezien goedkoop, maar daar zijn dan ook wel twee goede renenen voor. Volgend Mauritz is de rente de belangrijkste en daarnaast de economische vooruitzichten. Smallcaps zijn veel rentegevoeliger dan grote aandelen. Ze hebben volgens Mauritz meer schulden en zijn ook meer variabel gefinancierd. En als het economisch slecht gaat, dan komen kleinere bedrijven moeilijker aan kapitaal. Wie gelooft in een dalende rente in 2024 en denkt dat de recessie niet heel hevig wordt, zou volgens Mauritz kunnen kijken naar Amerikaanse smallcaps. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.