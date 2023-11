Nederland gaat belang in ABN AMRO verder verkleinen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse staat gaat via de instelling NLFI zijn belang in ABN AMRO verder terugbrengen van de huidige 49,5 procent tot circa 40 procent. Dat maakte NLFI donderdagochtend bekend. De verkoop van de certificaten zal worden uitgevoerd door BofA Securities, meldde NLFI. Het handelsplan treedt de komende dagen in werking. Er is geen einddatum voor vastgesteld. Bron: ABM Financial News

