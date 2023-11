Olieprijzen gestegen in aanloop naar de OPEC+ bijeenkomst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag hoger gesloten in aanloop naar de OPEC+ bijeenkomst van aanstaande donderdag. De januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,9 procent hoger op 77,86 dollar op de New York Mercantile Exchange. Het was een beweeglijke dag op de oliemarkten. Zo was er een verstoring van het aanbod als gevolg van een storm in de Zwarte Zee en werd bekend dat de Amerikaanse olievoorraden opnieuw waren gestegen. In de week eindigend op 24 november stegen de voorraden ruwe olie met 1,6 miljoen vaten naar 449,7 miljoen vaten. Analisten rekenden juist op een daling van 0,9 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 1,8 miljoen vaten naar een totaal van 218,2 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen zelfs aanzienlijk, met 5,2 miljoen vaten tot 110,8 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 87,0 naar 89,8 procent. Morgen zal echter alle aandacht uitgaan naar de OPEC+ bijeenkomst. "Onzekerheid heeft de markt in zijn greep sinds de groep er niet in slaagde consensus te bereiken", zegt Robbie Fraser, manager Global Research & Analytics bij Schneider Electric. “De groep blijft streven naar afstemming op het gebied van quota en nalevingsniveaus van kleinere leden, evenals mogelijke uitbreidingen van vrijwillige bezuinigingen door leden, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland”, aldus Fraser. Bron: ABM Financial News

