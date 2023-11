Avantium gaat PEF leveren aan PANGAIA Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft een opdracht gekregen voor het leveren van PEF aan PANGAIA. Dit maakte Avantium woensdagavond bekend. Het PEF van Avantium zal worden gebruikt voor de kleding van PANGAIA, met als doel het creëren van fossielvrije en recyclebare materialen en producten. PEF is gemaakt van FDCA, dat zal worden geproduceerd in een fabriek van Avantium in Delfzijl, die momenteel in aanbouw is. Er werden geen financiële details bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

