ING verhoogt koersdoel Besi stevig

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft woensdag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verhoogd van 100,00 naar 145,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport. Analisten van de bank stelden dat een belegger in Besi profiteert van een nieuwe opwaartse cyclus in de huidige activiteiten, terwijl zij ook steeds meer zicht hebben op de ”enorme" kansen op lange termijn voor hybrid bonding. Besi is volgens het beste jongetje in de klas en goed gepositioneerd. "De vooruitzichten voor de lange termijn voor Besi zijn erg veelbelovend", meent de bank. Tussen 2022 en 2030 zal de omzet van Besi volgens de analisten jaarlijks gemiddeld met 18 procent stijgen, en dat gaat gepaard met hogere marges. Ook kunnen aandeelhouders volgens ING rekenen op een hoge beloning. De analisten zien een positieve winstontwikkeling en een sterk orderboek voor hybrid bonding als de aanjagers voor het aandeel in 2024. Het aandeel Besi steeg woensdag met 2,7 procent tot 127,75 euro. Bron: ABM Financial News

