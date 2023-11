Jefferies: Prosus ligt voor op schema Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus ligt op schema om zijn winstdoelen te behalen. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag in een rapport. Prosus meldde vanochtend in een update, een betekenisvolle verbetering van de winstgevendheid, waardoor de investeerder zijn doel voor de winstgevendheid van de e-commerce portefeuille met zes maanden naar voren kon halen. De investeerder verwacht het winstdoel nu in de tweede helft van 2024 te halen. "Prosus ligt voor op schema met zijn winstdoelen", aldus de analisten. "Beleggers zullen erover te spreken zijn dat de doelstelling met zes maanden naar voren kon worden gehaald." Ook met andere doelen, onder meer gericht op het inkopen van eigen aandelen, het vereenvoudigen van de bedrijfsstructuur en de duurzaamheidsagenda, ligt Prosus op schema, zo oordeelde Jefferies. "Beursgangen, verkopen en consolidaties staan op het punt te gebeuren, mogelijk in de komende 24 maanden." Jefferies heeft een Houden advies op Prosus met een koersdoel van 74,00 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 30,12 euro. Bron: ABM Financial News

