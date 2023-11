Vrije kasstroom Prosus verzesvoudigd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft in de eerste helft van dit jaar de vrije kasstroom zien verzesvoudigen, terwijl de balans sterk blijft. Dit bleek woensdag uit de volledige halfjaarcijfers van de Zuid-Afrikaanse investeerder met een notering aan het Damrak. De vrije kasstroom verzesvoudigde in het afgelopen halfjaar tot 725 miljoen dollar. De balans blijft volgens Prosus sterk met 15,1 miljard dollar. De omzet steeg met 16 procent, en daarmee volgens Prosus twee keer zo hard als bij sectorgenoten. Met deze groei kwam de omzet uit op 2,6 miljard dollar, wat vrijwel volledig uit de e-commerce portefeuille kwam. Prosus zag ook een betekenisvolle verbetering van de winstgevendheid, waardoor Prosus zijn doel voor de winstgevendheid van de e-commerce portefeuille met zes maanden naar voren kon halen. De investeerder verwacht het winstdoel nu in de tweede helft van 2024 te halen. Ook is iFood inmiddels winstgevend. De brutotransactiewaarde van de maaltijdbezorger steeg met 15 procent en de omzet met 17 procent. Bij Delivery Hero steeg de brutotransactiewaarde met 8 procent in het tweede kwartaal en de omzet met 27 procent in de eerste zes maanden. "We boeken vooruitgang in ons doel om de winstgevende groei aan te jagen", aldus CEO Ervin Tu van Prosus, die recent het stokje overnam van Bob van Dijk. "Dankzij een actief beheer van onze portefeuille, is onze e-commerce portefeuille dicht bij een breakevenpunt." De simplificering van de bedrijfsstructuur heeft Prosus volgens de topman ook geholpen, terwijl het inkoopprogramma van eigen aandelen de intrinsieke waarde per aandeel aanjaagt. De kernwinst per aandeel uit voortgezette activiteiten steeg van 0,39 dollar tot 0,76 dollar per aandeel. Vorige week meldde Prosus al dat deze winst met 0,35 tot 0,38 dollar zou stijgen. Bron: ABM Financial News

