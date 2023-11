IMCD doet Chinese overname Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in China een overname gedaan en koopt daarmee circa 10 miljoen euro aan omzet. Dit maakte de distributeur van speciaalchemie woensdag bekend, zonder een overnamesom te melden. IMCD lijft speciaaldistributeur RBD Chemical in. RBD bestaat sinds 2004 en is vooral gericht op smeermiddelen. Er werken 12 mensen. De transactie wordt vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2024 afgerond. Bron: ABM Financial News

