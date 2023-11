FDA waarschuwt voor nieuw probleem beademingsapparaat Philips Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft dinsdag gewaarschuwd voor een nieuw probleem met beademingsapparaten van Philips, die oververhit lijken te kunnen raken. De DreamStation 2 van Philips Respironics, die gebruikt worden om vormen van slaapapneu te behandelen, lijkt oververhit kunnen raken, stelde de FDA in de waarschuwing, die patiënten aanraadt om hun apparatuur goed in de gaten te houden. Er zijn meldingen binnengekomen van vuur, rook, verbranding en andere tekenen van oververhitting, volgens de FDA. De toezichthouder is in overleg met Philips over strategieën om het probleem aan te pakken. Het aantal meldingen over deze apparaten is tussen 1 augustus en 15 november sterk gestegen, stelde de FDA. De toezichthouder blijft intussen letten op de afhandeling door Philips van een terugroepactie van slaaptherapie- en beademingsapparaten in juni 2021, die gerelateerd was aan het schuimrubber dat in bepaalde producten was gebruikt.

De FDA gelooft niet dat het oververhittingsprobleem iets te make heeft met het gebruikte schuimrubber in de DreamStation 2. Het aandeel Philips sloot dinsdag 1,5 procent lager aan de New York Stock Exchange, na een dip aan het einde van de handelsdag toen de FDA de waarschuwing publiceerde. Bron: ABM Financial News

