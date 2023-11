Amerikanen shoppen voor recordbedrag tijdens Thanksgiving Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amerikanen hebben voor een recordbedrag aan online-aankopen gedaan op Thanksgiving Day. Dit bleek vrijdag uit data die Adobe Analytics publiceerde. Consumenten gaven donderdag voor een recordbedrag van 5,6 miljard dollar uit aan online aankopen, een stijging van 5,5 procent ten opzichte van Thanksgiving vorig jaar. Dat is "bijna het dubbele van wat consumenten een paar jaar geleden uitgaven (2,87 miljard dollar in 2017), wat de voortdurende verschuiving naar meer online uitgaven benadrukt", aldus Adobe. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor inflatie, maar als dit effect wel wordt meegerekend, zou de groei van de consumentenbestedingen nog sterker zijn, aldus Vivek Pandya, hoofdanalist bij Adobe Digital Insights. Populaire items waren speelgoed als Barbiepoppen en Marvel actiefiguren maar ook de PlayStation 5, Xbox Series X en Nintendo Switch, plus spellen als Call of Duty: Modern Warfare III, Super Mario Bros. Wonder en Mortal Kombat 1 vonden gretig aftrek, zei Adobe. Wat betreft niet-speelgoedproducten kocht het online winkelende publiek onder meer robotstofzuigers, Bluetooth-luidsprekers, tablets en kerstdecoraties, volgens Adobe. Dit feestdagenseizoen wordt nauwlettend in de gaten gehouden, op zoek naar tekenen dat consumenten minder uitgeven nu de recessiezorgen toenemen. Er zijn marktvolgers die rekenen op een stijging van de consumentenbestedingen met 3 tot 5 procent in deze periode, waar dat in 2022 nog 5,5 procent was. Als de voorspelling van 3 procent uitkomt, zou dit de kleinste stijging in vijf jaar zijn. Bron: ABM Financial News

