Degroof Petercam haalt HAL van verkooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft vrijdag het advies voor HAL verhoogd van Reduceren naar Houden, terwijl het koersdoel van 111,00 naar 114,00 euro ging. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank. Analist Joren Van Aken wees op veranderingen in het dividendbeleid van HAL. Om een verdere verwatering van de nettovermogenswaarde per aandeel te vermijden, besloot HAL om niet langer een dividend in aandelen aan te bieden. De basis voor het dividend in contanten werd iets verhoogd. HAL maakte donderdag verder bekend de plaats van feitelijke leiding van HAL met ingang van 1 april 2024 te verplaatsen naar Nederland. Het hoofdkantoor komt in Rotterdam. Dit kan ertoe leiden dat sommige institutionele beleggers weer kunnen instappen, denkt Van Aken, die vanuit ESG-oogpunt niet bepaald te spreken waren over de brievenbusmaatschappijen die HAL had. "De stap naar Nederland is dan ook positief", aldus de analist. De laatste uitdaging voor HAL blijft hoe het zijn cash gaat inzetten. Een duidelijke strategie hierin kan volgens de analist de huidige korting op het aandeel van 27 procent doen verkleinen. Het aandeel HAL koerste vrijdagochtend 4,7 procent hoger op 116,60 euro. Bron: ABM Financial News

