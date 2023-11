Beursblik: ING verhoogt koersdoel IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor IMCD verhoogd van 145,50 naar 154,40 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank. De analisten van ING vonden de resultaten van IMCD in het derde kwartaal niet teleurstellend. Het management was positief over de vooruitzichten voor het vierde kwartaal van dit jaar, wat aangeeft dat het dieptepunt van de cyclus is bereikt, aldus ING. De analisten houden er wel rekening mee dat de weg omhoog niet eenvoudig zal zijn, maar verwachten dat 2024 een beter jaar zal zijn dan 2023. ING houdt volgend jaar rekening met de terugkeer van een autonome brutowinstgroei en een herstel van de marges. De bank verwacht dat de EBITA-marge in 2025 met 60 basispunten is gestegen tot 12,0 procent. Voor dit jaar rekent ING op 11,4 procent. Ook wezen de analisten op het trackrecord van IMCD op het gebied van groei, waarde en overnames doorgaat en het 'asset-light-model' blijft intact. Tenslotte denkt ING dat de waarderingen voor IMCD in de komende jaren omhoog kunnen. Het aandeel IMCD noteerde vrijdag fractioneel lager op 137,05 euro Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.