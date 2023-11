Nettovermogenswaarde HAL gestegen

(ABM FN-Dow Jones) De nettovermogenswaarde van HAL is in de eerste negen maanden van 2023 gestegen. Dit maakte de holding donderdag nabeurs bekend.

De nettovermogenswaarde steeg met 820 miljoen euro tot een totaal van bijna 13,7 miljard euro, of 151,44 euro per aandeel. Eind december 2022 kwam de nettovermogenswaarde van HAL uit op circa 13,1 miljard euro of 147,72 euro per aandeel.

Eind september bedroeg de beurswaarde van de belangen in beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen, waaronder Vopak en SBM Offshore, 2,7 miljard euro, tegen 2,6 miljard euro eind 2022.

De omzet van de niet-genoteerde ondernemingen bedroeg over de eerste negen maanden van 2023 ruim 7,2 miljard euro, een stijging van ruim 2 miljard euro ten opzichte van eind 2022. "Deze stijging is met name het gevolg van de consolidatie van Boskalis", aldus HAL, die goed was voor ruim 2,2 miljard euro.

Dividend

Om een verdere verwatering van de nettovermogenswaarde per aandeel te vermijden wil HAL het dividend in aandelen beëindigen en de basis voor het dividend in contanten verhogen, meldde het bedrijf donderdag.

"Het dividend in contanten zal worden gebaseerd op 2,5 procent van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers van het aandeel HAL Trust in het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering", zei het bedrijf. Dit betekent een toename van 25 procent in vergelijking met het huidige contante deel van het dividend.

"Deze wijziging van beleid zal voor het eerst worden toegepast met betrekking tot het dividend over 2023, wat in de aandeelhoudersvergadering in mei 2024 zal worden voorgesteld", aldus HAL.

HAL maakte donderdag verder bekend "de plaats van feitelijke leiding van HAL Holding N.V. met ingang van 1 april 2024 te verplaatsen naar Nederland." Het hoofdkantoor komt in Rotterdam.

Verder treedt bestuursvoorzitter Mel Groot per 31 maart 2024 af. Hij wordt opgevolgd door Jaap van Wiechen.