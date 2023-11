Beursblik: UBS hervat volgen Just Eat met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS is opnieuw gestart met het volgen van Just Eat Takeaway met een koopadvies, terwijl het koersdoel voor de Britse notering van het aandeel van 22,00 naar 21,90 pond ging. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Zwitserse zakenbank. Volgens de analisten zijn de kernactiviteiten van Just Eat Takeaway significant ondergewaardeerd, vooral in Noord-Europa en eigenlijk ook in het VK en Ierland. Die laatste regio is volgens de analisten op een kantelpunt aangekomen. Daardoor zullen het VK en Ierland flink gaan bijdragen aan het toekomstige resultaat. Hoewel de fee-caps in New York voor onzekerheid blijven zorgen, kan dit een flinke koersaanjager worden, zodra deze worden opgeheven, aldus UBS. De analisten verwachten dat de zwakkere onderdelen minder verlieslatend worden en de sterkere onderdelen de winst juist zullen zien versnellen, "terwijl het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd is". Het aandeel Just Eat Takeaway steeg donderdag in Londen met 0,3 procent tot 12,57 pond. In Amsterdam won het aandeel 0,7 procent op 14,46 euro. Bron: ABM Financial News

