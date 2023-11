UBS hervat volgen Prosus met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) UBS is opnieuw gestart met het volgen van Prosus met een koopadvies, terwijl het koersdoel van 44,00 naar 46,00 euro ging. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Zwitserse zakenbank. Volgens de analisten van UBS blijft Prosus een unieke kans voor beleggers om Tencent tegen een korting in de portefeuille te hebben. Prosus wordt momenteel verhandeld tegen een korting van 16 procent ten opzichte van Tencent. En de analisten van UBS zien een opwaarts potentieel in Tencent van 28 procent. UBS denkt dat het vertrouwen van de markt in de belangen en activiteiten van Prosus buiten Tencent zal stijgen, nu de investeerder maatregelen treft om hier de winstgevendheid te verbeteren. Ook zal het inkoopprogramma van eigen aandelen de korting op het aandeel terugdringen. Prosus zal volgens UBS blijven opkopen totdat die korting flink is teruggebracht. Het aandeel Prosus koerste donderdagochtend 0,9 procent hoger op 30,54 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.