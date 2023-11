ING verlaagt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verlaagd van 38,00 naar 35,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de bank. Reden voor het lagere koersdoel zijn ongunstige trends in prijzen en kosten, die in het vierde kwartaal met vertraging zullen doorwerken in de resultaten. De analisten zien de EBITDA dalen van 1,9 miljard dollar in het derde kwartaal tot 1,3 miljard dollar in het vierde kwartaal, door lagere staalprijzen en seizoensmatige volumedalingen. Als de recente positieve trends in de staal- en ijzerertsprijzen aanhouden, kunnen de resultaten overigens meevallen, merkte ING daarbij op. Het koopadvies is gebaseerd op de aantrekkelijke waardering ten opzichte van sectorgenoten. Het aandeel ArcelorMittal noteerde donderdag 0,4 procent hoger op 22,39 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.