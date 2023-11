Morgan Stanley verhoogt koersdoel Aegon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft het koersdoel voor Aegon verhoogd van 5,00 naar 5,44 euro, maar het advies bleef Gelijkgewogen, nadat de zakenbank zijn waarderingsmodel aanpaste aan het nieuwe verslagstelsel IFRS 17. Door deze aanpassing stijgt de taxatie voor de operationele winst in de komende jaren met 13 tot 20 procent, vooral omdat er in de VS meer winst overblijft. Door de verkoop van Aegon Nederland gaat Aegon de komende jaren 20 tot 35 procent minder kapitaal genereren. Het dividend van het belang in ASR Nederland, dat tegenover dit verlies staat, zal niet meetellen voor het operationele resultaat, maar wel voor de dividendstromen. Het aandeel Aegon biedt een totaal rendement van 10 procent in de komende jaren, stelden de analisten, die dat aantrekkelijk noemden. Daarbij gaan de analisten inmiddels uit van een jaarlijkse aandeleninkoop door Aegon van 250 miljoen euro, in plaats van 200 miljoen. De bank denkt dat het aandeel inmiddels correct gewaardeerd is. Het aandeel Aegon daalde donderdag met 0,1 procent naar 4,92 euro. Bron: ABM Financial News

