Olieprijs daalt na berichten over uitstel OPEC+-vergadering

(ABM FN-Dow Jones) De oliefutures daalden woensdag circa 4 procent, na berichten in de media dat OPEC+ een bijeenkomst die eerder voor zondag was gepland, heeft uitgesteld vanwege een geschil over de productieniveaus. Volgens berichten zal de bijeenkomst nu op 30 november plaatsvinden.

Volgens bronnen van Bloomberg is het uitstel het gevolg van vastgelopen gesprekken vanwege de ontevredenheid van Saoedi-Arabië over de productieniveaus van andere leden. Saoedi-Arabië heeft in juli een extra, vrijwillige verlaging van 1 miljoen vaten per dag doorgevoerd, die het tot eind dit jaar heeft verlengd.

Er wordt momenteel druk gespeculeerd over de vraag of de OPEC+ de productieverlagingen zal verdiepen nadat de prijzen voor ruwe olie met ongeveer 20 procent zijn gedaald ten opzichte van het hoogtepunt van 2023, dat eind september werd bereikt.

“Het komt erop neer dat als de OPEC+ een diepere verlaging doorvoert, je kunt verwachten dat de olieprijzen zich zullen stabiliseren en waarschijnlijk een deel van het verloren terrein sinds de recente hoogtepunten rond 90 dollar zullen goedmaken. Maar er zou een grote verrassing moeten komen om de prijzen naar nieuwe hoogtepunten in 2023 te sturen, aldus de analisten van Sevens Report Research in een notitie van woensdag.

Ook gaven de analisten aan dat “als de OPEC+ eenvoudigweg aan de verwachtingen voldoet, de recente dieptepunten in de buurt van 70 dollar per vat opnieuw kunnen worden getest. Een mogelijke test van de dieptepunten van 2023 in de buurt van 67 dollar per vat, wordt door analisten ook niet uitgesloten.