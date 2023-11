KBC Securities start volgen Besi met Houden advies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities is gestart met het volgen van Besi met een Houden advies en een koersdoel van 115,00 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van de bank. KBC hield het aandeel opnieuw tegen het licht en keek vooral naar hybrid bonding, die de huidige beperkingen in de markt kan oplossen en schaafde zijn vooruitzichten voor de bredere markt bij. In combinatie met de andere segmenten van Besi, mikt KBC voor het bedrijf op een samengestelde omzetgroei van 13,4 procent in de periode 2022 tot 2030, vooral aangedreven door een omzetgroei uit hybrid bonding van 45 procent. Op basis van de verwachtingen voor de komende acht jaar, acht KBC een waardering van 115 euro per aandeel 'fair'. Een Houden advies is daarom op zijn plek, aldus analisten van de bank. "Hoewel we positief zijn over de langetermijnpotentie van Besi, is de opwaartse potentieel voor het aandeel gezien de huidige marktvooruitzichten beperkt." Het aandeel Besi koerste woensdag 0,6 procent lager op 119,65 euro. Bron: ABM Financial News

