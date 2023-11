KBC Securities verlaagt koersdoel Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft het koersdoel voor Ahold Delhaize verlaagd van 33,00 naar 32,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. KBC noemde daarin de resultaten over het derde kwartaal teleurstellend en verlaagde de taxaties voor heel 2023. De onderliggende EBIT-marge zal nog steeds rond 4 procent schommelen, ondanks dat de Amerikaanse markt het de komende kwartalen moeilijk zal blijven hebben. Daar staan herstellende marges in Europa tegenover, aldus KBC. "Samen met de gezonde balans, aantrekkelijke aandeelhoudersbeloning en sterke staat van dienst, is de korting van meer dan 10 procent ten opzichte van sectorgenoten in de EU en meer dan 25 procent ten opzichte van sectorgenoten in de VS niet gerechtvaardigd", vinden de analisten. Ahold Delhaize noteerde op een vrijwel vlak Damrak 0,4 procent hoger op 26,56 euro. Bron: ABM Financial News

