Accsys boekt omzetgroei en wil geld ophalen

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys Technologies heeft het afgelopen halfjaar de omzet zien stijgen en het bedrijf wil nu nieuwe aandelen uitgeven. Dit maakte de houtveredelaar dinsdagochtend bekend. De omzet steeg in de zes maanden tot 30 september met 21 procent op jaarbasis naar 71, 2 miljoen euro. De onderliggende EBITDA daalde daarentegen van 4,5 miljoen euro naar 1,6 miljoen euro, een daling van 61 procent. Hogere volumes en prijzen werden tenietgedaan door hogere kosten. Maar ook de nettoschuld daalde, van 61,4 miljoen euro naar 48,2 miljoen euro, terwijl de kaspositie steeg van 7,2 miljoen euro naar 10,8 miljoen euro. Accsys waarschuwde begin september al dat de resultaten in het lopende boekjaar 2024 onder de marktverwachtingen zullen uitkomen, vanwege tegenwind in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Noord-Amerika. Kapitaaloperatie De houtveredelaar wil de looptijden van zijn schulden verlengen en nieuwe aandelen uitgeven. De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een korting van 3,7 procent, op 0,6935 euro. Hiermee wil Accsys ongeveer 13 miljoen euro ophalen. Ook geeft Accsys voor 19 tot 21 miljoen euro aan converteerbare leningen uit. Daarnaast is met ABN AMRO afgesproken dat de looptijd van een kredietfaciliteit is verlengd tot 31 maart 2026. Medio volgend jaar verwacht Accsys dat de commerciële activiteiten van start gaan van de Accoya-fabriek die momenteel in aanbouw is in het Amerikaanse Kingsport. Bron: ABM Financial News

