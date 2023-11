Just Eat Takeaway ontvangt kleine prestatievergoeding voor iFood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft een prestatievergoeding ontvangen voor de verkoop van zijn belang in iFood aan Prosus van 6 miljoen euro. Dit maakte de Amsterdamse maaltijdbezorger dinsdag voorbeurs bekend. In augustus vorig jaar maakte Just Eat bekend zijn belang in iFood te verkopen voor 1,5 miljard euro en daar kon nog eens 300 miljoen euro bovenop komen, afhankelijk van de ontwikkelingen in de online markt voor voedselbezorging in de twaalf maanden volgend op de verkoop. Een onafhankelijke zakenbank heeft nu de prestatievergoeding vastgesteld op zes miljoen euro. Bij de halfjaarcijfers in juni dit jaar schatte Just Eat Takeaway de waarde van de vergoeding nog in op 5 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.